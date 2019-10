FRANKFURT (Dow Jones)--Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ärgert sich über "Ökomoralismus" in Deutschland. "In der Bevölkerung gibt es eine große Ablehnung gegen den moralischen Zeigefinger Greta Thunbergs und diese Hysterie", sagt er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dafür dürfe man Thunberg mit ihren 16 Jahren aber nicht verantwortlich machen. "Die Frage ist doch: Wer bringt eine 16-jährige Jugendliche aus Schweden vor die Vereinten Nationen? Das muss man doch einmal kritisch hinterfragen." Gerade in der Klimadebatte brauche es "eine gewissen Ruhe und Sachlichkeit. Das findet nicht statt".

Kretschmer stört demnach auch, dass das Klimapaket der Bundesregierung nicht nach marktwirtschaftlichen Prinzipien funktioniere. Der große Fehler der deutschen Energiepolitik sei seit zehn Jahren zu viel Mikro-Management. "Es werden kleinste Dinge geregelt, damit ist der Staat überfordert", sagt er. Und: "Das ist keine verantwortliche Politik, so kann keiner planen."

Besonders ärgert sich der Ministerpräsident über höhere Spritpreise und die zunehmenden Verbote von Holzöfen, wie auch er einen besitze. "Für viele war und ist die Frage: Können wir nicht zusätzlich ein bisschen Holz verbrennen, um Kosten zu sparen?" Das seien normale Ausweichbewegungen. Die Verbote nun führten zu "Unsicherheit, Misstrauen und Frust".

