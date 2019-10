Um Wirecard wird's auch am Sonntag nicht ruhig. Derzeit wird eine Meldung diskutiert, wonach Wulf Matthias, derzeit Aufsichtsratsvorsitzender, eine Sonderprüfung für nicht notwendig erachtet. Am Freitag hatte kurz nach 22.00 Uhr eine Meldung vom Manager Magazin die Runde gemacht, dass bei Wirecard eine solche Sonderprüfung am Montag ansteht. Im außerbörslichen Handel waren die Wirecard-Indikationen danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...