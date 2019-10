Entscheidung über den Trend steht im DAX an

Fast schon euphorisch muteten einige Phasen im DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) an, als er das Jahreshoch erreichte und mehrfach erweiterte. In der Spitze stand der Deutsche Leitindex über 12.800 Punkten, hielt dieses Niveau jedoch nicht bis zum Wochenschluss durch. Am Ende der Handelswoche stand ein ordentlicher Wochengewinn im DAX zu Buche, während der Dow Jones beispielsweise wieder alle Gewinne abgeben musste. Zumindest war der Start sehr vielversprechend und ließ nur am Montag eine Konsolidierung für die Bären zu. Bereits am Montagabend stand der Index fast wieder am großen Widerstand der letzten beiden Monate, den er sich dann am Dienstag vornehmen konnte.

Dabei übersprang er gleich zum Handelsstart die 12.500 Punkte und konnte weiteren Boden hinzugewinnen. Entsprechend kam damit das Szenario aus der Vorwochenanalyse zum Tragen. Der entsprechend nächste Kursschub ließ nicht lange auf sich warten und kam bereits am selben Tag:

Damit war die DAX-Rallye noch nicht beendet. Der Mittwoch brachte die Marke von 12.700 ins Visier der DAX-Bullen und am Donnerstag mit der Meldung über eine schnelle Brexit-Einigung sogar die 12.800 auf den Kurszettel.

Unterstützend kamen hier auch einige US-Quartalszahlen hinzu, wie beispielsweise der Rekordgewinn von JP Morgan oder Netflix. Diese zeigten in der ersten Woche der Quartalssaison auf, dass es für viele große Unternehmen sehr gut gelaufen ist.

Dieses hohe Niveau konnte am Donnerstag jedoch nur kurz gehalten werden. Schon wenige Stunden später war der "Brexit-Impuls" wieder verpufft, wie man hier sehen konnte:

Bullenfalle am Donnerstag im DAX?

Daran änderte auch der kleine Verfall von Optionen am Freitag nichts. Hier spielte die "Musik" recht genau zwischen den beiden runden Marken 12.600 und 12.700 - eine womöglich breitere Konsolidierung vor der nächsten Bewegung?

