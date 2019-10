Berlin (ots) - Seit Jahren beklagen die Handwerkskammer und vor allem die betroffenen Handwerker, dass Hochschulabsolventen ihre Ausbildung nahezu kostenlos bekommen, während sie dagegen, um Meister zu werden, tief in die Tasche greifen müssen. Während sich Brandenburg sowie weitere elf Bundesländer dazu entschieden haben, die Prüflinge mit einem "Meisterbonus" zu unterstützen, rührt sich in Berlin nichts. Dabei liegt es auch im Interesse der Stadt, Meisterprüfungen zu fördern. Denn Meister verdienen nicht nur durchschnittlich rund 500 Euro monatlich mehr als Gesellen und zahlen damit entsprechend höhere Steuern. Sie haben vor allem auch die Voraussetzung dafür geschaffen, selbst einen Meisterbetrieb zu gründen, schaffen so Arbeitsplätze und beheben aktiv den Fachkräftemangel. Das sollte Berlin eine Unterstützung wert sein.



