Der von der deutschen Flugbegleitergewerkschaft UFO für heute, Sonntag, ab 5.00 Uhr ausgerufene Streik bei den vier Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings, SunExpress und Cityline hat in Österreich keine größeren Beeinträchtigungen im Flugverkehr ausgelöst. Am Flughafen Wien-Schwechat fielen acht von 34 An- und Abflügen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...