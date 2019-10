Die Manipulations- und Betrugsvorwürfe um WIRECARD (DE0007472060) reißen einfach nicht ab. Angefangen hat diese Wirecard bis heute verfolgende Misere im Februar 2016, als ein sich als Researchdienst bezeichnendes US-Unternehmen namens Zatarra die damals bei 46 Euro notierende Wirecard-Aktie um bis zu 35 % abstürzen ließ, nachdem eine Studie publiziert wurde, dass die Wirecard-Aktien aufgrund angeblicher Verstrickungen in Manipulations-, Korruptions- und illegale Glücksspiel-Aktivitäten in "Wahrheit" eigentlich wertlos sei. Auch wenn sich diese Studie sehr schnell als völlig haltlos erwies und ein starker Nachweis erbracht werden konnte, dass Zatarra zum damaligen Zeitpunkt in engster Abstimmung mit short gegen Wirecard positionierten Hedgefonds handelte, so verfolgt der Fluch unterstellter Kundendaten-, Bilanz- und Ertrags-Manipulationen Wirecard seither jedoch mit einer besorgniserregenden Beständigkeit. Bereits im Tagesbericht BÖRSE TO GO zu den jüngsten erneuten Vorwürfen gegen Wirecard vom 16.10. warnten wir aus Gründen der erneut angeschlagenen Anlegerstimmung stark davor, nach dem erneuten bis zu 25 %-igen Tagesverlust der Aktie nun sofort wieder zur gewohnten Tagesordnung eines "verbilligten" Aktienneukaufs überzugehen, so unbegründet sich die jüngsten Anschuldigungen gegen Wirecard zu einem (vermutlich noch Wochen-Monate entfernten) späteren Zeitpunkt nach Abschluss entsprechender Untersuchungen möglicherweise auch erweisen mögen. Anknüpfend an diesen Bericht geben wir daher nun im Rahmen der neuen Ausgabe dieses BÖRSENDUELLS konkrete Empfehlungen, wie man auf den aktuellen Berichts- und Aktienkurskampf von Wirecard gegen den "Rest der Welt" (von der britischen Berichtsquelle FINANCIAL TIMES / FT über anhängige Klageverfahren gerade in der besonders prozesswütigen USA bis hin zu den zurückliegenden Manipulationsvorwürfen vor allem innerhalb des asiatischen Kontinents) anlagestrategisch nun am besten reagieren sollte. Denn darauf, dass das Anlagesegment "Zahlungsabwicklungen" ohne jede Frage grundsätzlich weiterhin sehr attraktiv und wachstumsstark bleiben wird, hat BERNECKER RESEARCH mit Recht zu jeder Zeit hingewiesen, und wird daher künftig hierzu sogar nun auch ein entsprechendes thematisches Musterdepot auflegen.

