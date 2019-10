Liebe Leser, am Montag früh zum Vor-Börsenstart um 8 Uhr wird es bei Wirecard wieder spieltheoretisch losgehen. So wie man beim britischen Pfund momentan immer einen Schritt voraus denken muss, um zu entscheiden, ob man Pfund/Dollar long oder short gehen will - dazu das Video der letzten Woche - lohnt bei Wirecard ein Gedankenspiel in Szenarien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...