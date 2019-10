Amazon verschickt längst nicht mehr nur Bücher, sondern nahezu alles, was man sich vorstellen kann. Der Online-Händler ist damit zu einer starken Konkurrenz für den Einzelhandel geworden - und legt mit seinem neuesten Coup noch einmal kräftig nach.? Prime-Kunden in den USA können sich ab sofort auch einzelne Artikel im Centbereich kostenlos liefern lassen? Amazon möchte damit das Wachstum in diesem Bereich forcieren? Für die Kosten könnten letztendlich die Hersteller aufkommenAmazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...