In der Schweiz können Kunden bei Lidl seit Oktober an Selbstbedienungskassen bezahlen. In einer Testfiliale erprobt der Konzern erstmals das moderne Kassensystem.In Frankreich, Großbritannien und Schweden gehört sie schon fast zum Alltag in Supermärkten: die Selbstbedienungskasse. Lidl will das moderne Kassensystem nun auch in der Schweiz erproben. Sollte es sich als erfolgreich erweisen, sollen die Self-Checkout-Kassen flächendeckend ausgerollt werden.Schweizer Markt und SB-KassenSeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...