Arbeit und Studium unter einen Hut zu bringen kann recht kompliziert sein. Welche Möglichkeiten Studenten haben und was sie dabei beachten müssen.Neben dem Studium zu arbeiten kann nicht nur finanzielle Vorteile bringen, sondern auch für wertvolle Berufserfahrung sorgen. Daher nutzen viele Studenten die Gelegenheit, während der vorlesungsfreien Zeit oder in den Semesterferien, sich in verschiedenen Bereichen "auszuprobieren" und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Doch damit man nicht zu viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...