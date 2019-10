'Volksstimme' zum Hick-Hack beim Brexit

Sie bekommen einfach nichts zustande, die Damen und Herren im britischen Unterhaus. Wieder wird es wohl eine Verschiebung des Brexits geben. Es sei denn, es geschieht ein kleines Wunder und der neueste Deal mit Brüssel wird in den kommenden zehn Tagen ratifiziert und abgestimmt. Was sich seit zwei Jahren innerhalb der Londoner Blase rund um Parlament und Regierung abspielt, ist unfassbar. Die Torys sind dabei, ihren zweiten Premierminister zu verschleißen, ein paar Nord-iren machen ihr Gebiet zum Nabel des Königreiches, die Schottische Nationalpartei ist auf dem Sprung in die Unabhängigkeit und die Labour Party erzählt viel und traut sich gar nichts. Das gespaltene britische Volk steht ratlos vor der Tür: Was haben die da drin mit uns vor? Weil die Parlamentarier das offensichtlich selbst nicht wissen, bleibt nur eine Möglichkeit. Ein neues Referendum müsste her, zumindest über den Deal - oder noch besser zum Brexit überhaupt./ra/DP/zb

