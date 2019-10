"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Brexit und kein Ende:

"Nichts ist nämlich aus dem "Supersamstag" geworden, an dem über das (...) vereinbarte neue Abkommen abgestimmt werden sollte. Die Mehrheit des Unterhauses machte dem Vorhaben der Regierung einen Strich durch die Rechnung; nun soll erst einmal die Gesetzgebung zur Implementierung des - laut Johnson großartigen - Deals abgeschlossen werden. Viele Abgeordnete trauen der Regierung und insbesondere dem Premierminister nicht über den Weg. Sie fürchten, er könne, obschon das nach britischem Recht nicht zulässig wäre, doch einen ungeordneten Austritt durchziehen. Aus der Klarheit, die sich alle Welt von einer Entscheidung des (...) Parlaments erhofft hatte, ist, wieder einmal, nichts geworden. Die Brexit-Saga geht weiter, und ob der Austritt am Monatsende oder wann auch immer vollzogen werden kann, steht in den Sternen."/ra/DP/he

AXC0025 2019-10-21/05:36