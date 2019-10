ABIVAX präsentiert beeindruckende 12-Monats-Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit aus der Erhaltungsstudie mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf der UEG Week 2019 DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Studienergebnisse ABIVAX präsentiert beeindruckende 12-Monats-Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit aus der Erhaltungsstudie mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf der UEG Week 2019 (News mit Zusatzmaterial) 21.10.2019 / 07:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ABIVAX präsentiert beeindruckende 12-Monats-Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit aus der Erhaltungsstudie mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf der UEG Week 2019 * Erster Beweis der Langzeitwirksamkeit von ABX464 in Colitis ulcerosa * Bei 16 von 19 Patienten wurde im 12-ten Monat eine Endoskopie durchgeführt, von denen 12 (75 %) eine klinische Remission erreichten * 78% Reduktion des totalen Mayo Scores, 89% Reduktion des Endoskopie Subscores und 97% Reduktion des Biomarkers fäkales Calprotectin (jetzt im Normalbereich) * Die in der 8-wöchigen Induktionsstudie beobachtete beeindruckende Wirksamkeit ist in der Erhaltungsstudie stabil oder verbessert * ABX464 zeigt ein weiterhin gutes Langzeitsicherheitsprofil * Laufende klinische Phase-2b-Studie zu Colitis ulcerosa (CU) und Phase-2a-Studie zu rheumatoider Arthritis, Phase-2a-Studie zu Morbus Crohn geplant Paris, Frankreich, 21.10.2019, 7:00 Uhr MESZ - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologie-Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem zur Entwicklung von Behandlungen für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs nutzt, berichtete heute neue Daten nach 12 Monaten Open-Label Behandlung mit dem oral verfügbaren Wirkstoffkandidaten ABX464 im Rahmen der Phase-2a-Erhaltungsstudie in mäßiger bis schwerer Colitis ulcerosa (UC). 75% der Patienten, die alle resistent gegen Immunmodulatoren, anti-TNF-alpha, Vedolizumab und/oder Steroide waren, erreichten eine klinische Remission. Prof. Séverine Vermeire, M.D., Ph.D., Leiterin des Zentrums für chronisch entzündliche Darmerkrankungen ("Inflammatory Bowel Disease", IBD) am Universitätsklinikum Leuven in Belgien, wird die klinischen Daten heute im Rahmen der Late-Breaking-Abstracts-Session "IBD Highlights" auf der United European Gastroenterology (UEG) Week in Barcelona vortragen. Dr. Jean-Marc Steens, Chief Medical Officer von Abivax, sagte: "Unsere neuen Daten, die wir im Rahmen der "IBD Highlights Session" auf der UEG vorstellen, übertreffen unsere Erwartungen hinsichtlich Anwendungssicherheit und Wirksamkeit während der 12-Monats-Erhaltungsstudie. Im Vergleich zu unseren vielversprechenden Daten aus der zweimonatigen Induktionsstudie haben wir eine weitere Verbesserung der klinischen Remissionsraten beobachtet, was durch eine Endoskopie und die Reduzierung des fäkalen Calprotectins auf normale Level bestätigt wurde. Dies unterstreicht das Potential von ABX464 als gut verträgliches und wirksames, einmal täglich oral zu verabreichendem Medikament für CU-Patienten. Dieser Wirkstoffkandidat hat das Potential, die Lebensqualität von Patienten, die an Colitis ulcerosa und anderen Entzündungskrankheiten wie Morbus Crohn und rheumatoider Arthritis leiden und die derzeit nur begrenzte Behandlungsoptionen haben, signifikant zu verbessern." Die einjährige Open-Label Erhaltungsstudie mit ABX464 wurde im Anschluss an eine randomisierte, doppeltverblindete und placebokontrollierte achtwöchige Induktionsstudie an 22 Patienten ohne Behandlungspause durchgeführt. Insgesamt beendeten 19 Patienten die einjährige Open-Label Erhaltungsstudie mit 50mg ABX464, in deren Rahmen eine gute Langzeitsicherheit und -verträglichkeit beobachtet wurde. Nach 12 Monaten in der Studie wurde bei 16 der 19 Patienten eine Endoskopie durchgeführt, um die Rate der klinischen Remission (dem wichtigsten Wirksamkeitsparameter aus Sicht der Zulassungsbehörden) erfassen zu können. Während der Behandlung mit ABX464 reduzierten die Patienten ihren totalen Mayo Score von 8,7 auf 1,9 (-78%), ihren Endoskopie Subscore von 2,3 auf 0,25 (-89%) und den Biomarker fäkales Calprotectin (Median) von 1044 ug/g auf 27.9 ug/g (-97%). Die detaillierte Analyse der Studiendaten zeigt, dass von den 7 der 19 Patienten mit klinischer Remission am Ende der zweimonatigen Induktionsstudie 5 Patienten nach wie vor in klinischer Remission sind, während 2 Patienten die Endoskopie nach 12 Monaten verpasst haben und deswegen nicht als klinische Remission klassifiziert werden können. Von den 12 der 19 Patienten, die nach zwei Monaten Induktionsstudie keine klinische Remission zeigten, haben 7 Patienten (58%) nach der 12-monatigen Erhaltungstherapie eine klinische Remission erreicht, während 4 Patienten keine klinische Remission erzielten und 1 Patient keine Endoskopie hatte. Alle 3 Patienten ohne Endoskopie nach 12 Monaten Erhaltungstherapie wiesen zu diesem Zeitpunkt Konzentrationen von Calprotectin im Stuhl auf, die im Normalbereich ( AXC0043 2019-10-21/07:06