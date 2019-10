Es ist das engste Rennen seiner langen Karriere: Bei der Präsidentschaftswahl führt Evo Morales zwar, doch muss er wohl erstmals in eine Stichwahl.

Boliviens langjähriger Staatschef Evo Morales liegt bei der Präsidentenwahl vorn, muss aber wohl in eine Stichwahl. Wie die Wahlbehörde nach vorläufiger Auszählung von 84 Prozent der Stimmen mitteilte, führte Morales mit 45,3 Prozent der Stimmen vor seinem ärgsten Rivalen, Expräsident Carlos Mesa, der auf 38,2 Prozent kam. Wenn es bei diesem Ergebnis bleibt, träfen sie im Dezember in einer Stichwahl aufeinander. Um eine zweite Wahlrunde zu vermeiden, hätte ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen müssen - oder 40 Prozent mit einem Vorsprung von zehn Prozent vor dem schärfsten Konkurrenten.

Morales reklamierte den Sieg vor Anhängern für sich. "Das Volk hat einmal mehr seinen Willen durchgesetzt", erklärte er am Sonntagabend (Ortszeit) am Präsidentenpalast in La Paz.

Sein Kontrahent Mesa sprach vor seinen Unterstützern indes von einem "unbestreitbaren Triumph" für seine ...

