Zudem gewährleisten sie die neuesten Funktionen für alle Produkte.

Die neue AirC Regelung revolutioniert Handling und Betriebssteuerung der Munters-Entfeuchtungssysteme. Die von Munters in Eigenregie entwickelte Reglerplattform basiert auf mehr als 50 Jahren Know-how in der Prozessluft- und Entfeuchtungstechnik und bietet Kunden die Möglichkeit, ihren Energieverbrauch zu reduzieren und Service- sowie Systemupdates via Fernzugriff zu erhalten.

Das elegante digitale Farbdisplay mit seiner benutzerfreundlichen Software gewährt dem Anwender Zugriff auf alle relevanten Daten vom Systemstatus bis zur Feuchteregelung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...