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AXXIS GEO SOLUTIONS
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AXXIS GEO SOLUTIONS ASA0,5400,00 %
BAHAMAS PETROLEUM COMPANY PLC0,0130,00 %
HAVILAH RESOURCES LIMITED0,054-8,55 %
NORDIC NANOVECTOR ASA2,090-15,66 %
PRUDENTIAL PLC17,420+0,90 %
TINC COMM VA13,350-2,20 %