FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.10.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BPV XFRA IM00B3NTV894 BAHAMAS PETE CO.LS-,00002
PRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05
FWL XFRA AU000000HAV4 HAVILAH RESOURCES LTD.
8NN XFRA NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR NK 0,20
5TI XFRA BE0974282148 TINC COMM. VA
S5B XFRA NO0010778095 AXXIS GEO SOLUTI.NK 1,395
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BPV XFRA IM00B3NTV894 BAHAMAS PETE CO.LS-,00002
PRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05
FWL XFRA AU000000HAV4 HAVILAH RESOURCES LTD.
8NN XFRA NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR NK 0,20
5TI XFRA BE0974282148 TINC COMM. VA
S5B XFRA NO0010778095 AXXIS GEO SOLUTI.NK 1,395