FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.10.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.10.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DWWC XFRA DE0008490814 DWS US EQUITIES TYP O NC

2N5A XFRA US63008G1040 NANODIMENSION ADR 5 DL1

DZ5 XFRA AU000000CDD7 CARDNO LTD.

3GW XFRA AU000000GPP6 GREENPOWER ENERGY LTD