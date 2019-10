First Majestic Silver (AG): Aktie könnte gleich wieder durchstarten

Silberaktie mit + 66,8 % in 6 Monaten. Bullisches Setup bei First Majestic Silver

Symbol:ISIN: CA32076V1031Mit 66,8 Prozent Kurszuwachs hat die Silberaktie vom Edelmetall -Boom profitiert. Momentan ist der Kurs in einer Pullback-Phase in Richtung der gleitenden Durchschnitte.In turbulenten Börsenphasen sind sichere Häfen wie Edelmetalle angesagt. First Majestic Silver setzt zu einem interessanten Long Setup, das Trade für einen Swing Trade im Blick haben sollten.Der Kurs könnte bei circa 9,80 USD auf den 20er-EMA treffen und von dort wieder nach Norden starten. Der Stopp Loss könnte dann bei 9,60 USD platziert werden. Als Kursziel wäre zunächst das letzte Pivot-Hoch bei 10,70 USD anzusteuern. Daraus ergibt sich sich lukratives Chance-Risiko-Verhältnis von 4,5:1. Quartalszahlen sind für den 6. November angesetzt, aber noch nicht bestätigt. Für einen gewinnbringenden Swingtrade sollte das reichen.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AG.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/first-majestic-silver-ag-aktie-koennte-gleich-wieder-durchstarten/