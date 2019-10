Mit Enfore will Marco Börries, einst als Wunderkind und "deutscher Bill Gates" gefeiert, dem Einzelhandel im Überlebenskampf gegen Amazon helfen. Im Interview spricht er über die Macht von Amazon, sein Geschäftsmodell und die Frage, was Europa noch retten kann. t3n: Enfore ist jetzt zehn Jahre alt, seit etwas über zwei Jahren mit einem Produkt auf dem Markt - mit 45 Millionen Euro Investment. Ihr wolltet einen Gesamtmarkt von 200 Millionen Kunden weltweit in zehn Jahren erreichen - wie viele davon haben bisher zugegriffen? Wir geben keine offiziellen Zahlen raus - aber wir sind inzwischen in einem höheren einstelligen Tausender-Bereich bei den ...

