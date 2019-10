Wenn Aixtron am kommenden Donnerstag (24. Oktober) einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung geben wird, dürften Investoren, Analysten und Hedge-Fonds-Manager genau hinschauen. Neben der Umsatz- und Gewinnentwicklung steht vor allem der Auftragseingang im Fokus. Die Aktie dürfte sich bis zu den Q3-Zahlen gewohnt sprunghaft präsentieren.DER AKTIONÄR hat bereits erklärt: Der Auftragseingang dürfte sich bei Aixtron im Q3 vom temporären Tief im zweiten Quartal in Höhe von 44,7 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...