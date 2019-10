Das Analysehaus RBC hat Danone nach einer Umsatzwarnung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 72 Euro gesenkt. In Reaktion auf die reduzierten Jahresziele des Nahrungsmittelkonzerns habe er seine mittelfristigen Umsatzprognosen gesenkt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la

