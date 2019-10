Acht Tage in Folge schloss die Volkswagen Vorzugsaktie über ihrem Eröffnungskurs und generierte so eine ungewöhnlich lange Folge an grünen Kerzen im Candlestick-Chart. Sogar am Freitag, als die Aktie gegenüber dem Vortag leicht im Minus schloss, kam es zu einer solchen bullischen Kerze, weil das Papier am Morgen deutlich im Minus gestartet war, diese Abschläge aber bis zum Handelsende komplett wieder aufholte.

