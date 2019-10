Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank von 6,00 auf 5,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die weltweit wichtigsten Investmentbanken müssten mit noch mehr strukturellem Gegenwind rechnen, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Gegen die Aktie der Deutschen Bank sprächen zudem unter anderem die Umsetzungsrisiken beim Konzernumbau./edh/la

