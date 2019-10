Die Einigung zum Berliner Mietendeckel führt am Montag zu Kursverlusten im zuletzt wieder starken Immobiliensektor: Papiere von Deutsche Wohnen sackten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeitweise um über 5 Prozent ab und auch Vonovia tendierten schwach. Der rot-rot-grüne Koalitionsausschuss hatte sich darauf verständigt, die zuletzt stark gestiegenen Mieten in Berlin fünf Jahre einzufrieren.

Dies stieß am Wochenende auf breite Kritik von Wirtschafts- und Bauverbänden sowie aus der Politik. Am Montag sollte zudem ein Offener Brief von Unternehmen der Bau- und Wohnungswirtschaft, baunaher Branchen und von Einzelpersonen an die Mitglieder des Berliner Senats öffentlich gemacht werden. Nach der intensiven Berichterstattung im Vorfeld ist ein Nullwachstum in Berlin für Analysten jedoch keine Überraschung mehr./ag/mis

ISIN DE000A0HN5C6 DE000A1ML7J1 LU1250154413

AXC0081 2019-10-21/08:45