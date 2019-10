Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Brexit, Handelsstreit, Quartalszahlen - der deutsche Aktienmarkt muss derzeit viele Themen verarbeiten. Zuletzt ist das gut gelungen. Der DAX markierte in der vergangenen Woche neue Jahreshochs. Heute deutet sich ein positiver Start an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Boeing, Wirecard, Hypoport, VW, SAP, Drillisch und United Internet. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.