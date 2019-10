21.10.2019 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) entwickelt ein weiteres Micro Living Projekt in Spanien und hat sich dort in dieser Anlageklasse mittlerweile sechs Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund 230 Mio. Euro gesichert. Der mit Barcelona bereits fünfte Standort für den Bau eines studentischen Apartmenthauses spiegelt CORESTATEs dynamische Wachstumsstrategie auf der iberischen Halbinsel und in Europa wieder. Mit dem fußläufig nur wenige Minuten vom Campus "Diagonal-Besòs" der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) entfernten Neubauprojekt plant das Unternehmen ...

