Der DAX befindet sich zum Wochenauftakt auf Richtungssuche. Die Vorgaben von der Wall Street am Freitag sind eher dürftig - der Dow Jones verlor 1 Prozent - und in Asien halten sich die Investoren ebenfalls zurück. Dass es im scheinbar endlosen Brexit-Drama am Wochenende erneut zu keiner Einigung kam, macht die Sache nicht besser. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...