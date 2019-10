Deutsche Post: Wichtige Meilensteine im Blick

Die Deutsche-Post-Aktie (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) hat in diesem Jahr einige Male ohne Erfolg versucht, die Marke von 31 Euro nachhaltig zu überwinden. Dieses Mal soll es gelingen, nicht nur weil sich der Gesamtmarkt zuletzt erholte gezeigt hatte, sondern weil nun für den Paketzusteller eine wichtige Zeit anbricht.

So langsam stellt sich der Handel auf die wichtigste Zeit des Jahres ein. Das Weihnachtsgeschäft steht an. Und natürlich werden auch in diesem Jahr viele Geschenke im Internet bestellt. Da diese ausgeliefert werden müssen, bedeutet dies auch gute Geschäfte für Paketzusteller. Zuletzt hatte sich die Deutsche Post nicht besonders gut auf den Ansturm vorbereitet. Dieses Mal soll alles besser sein. Auch mittelfristig hat der Konzern einiges vor. Nur leider zeigten sich Investoren von den jüngsten Zielen nicht gerade begeistert.

