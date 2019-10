Ernährung, aber auch sanitäre Einrichtungen und Zugang zu sauberem Wasser wurden vom Bloomberg Healthiest Country Index bewertet. Auf Platz eins kam Spanien und verdrängte damit Italien auf Platz zwei. Island kam auf Platz drei, Japan belegte den vierten Platz. Die Schweiz erreichte Platz fünf, gefolgt von Schweden und Norwegen. Dann folgen Singapur, Australien und Israel. Deutschland kam nicht einmal in die Top 20, sondern musste sich mit Platz 23 begnügen. Die Spanier können also in Europa ...

