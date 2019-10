FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt zum Start in die Woche knapp im Minus. Der jüngst gesehene Abverkauf am Anleihenmarkt verliert dabei an Momentum. Der Bund-Future hält sich über der Marke von 171,00 und zeigte damit weiter leichte Stabilisierungstendenzen, heißt es am Morgen von den Anleihestrategen der DZ Bank. Nichtsdestotrotz sei die technische Perspektive des Futures angeknackst und ein Abrutschen in Richtung 170er-Marke erscheine denkbarer als eine Rückkehr zu den Hochs von Monatsanfang nördlich von 174 Prozent.

Der Datenkalender ist zum Start in die Woche leer, Nachrichten von der Brexit-Saga können dagegen jederzeit einen Impuls für die Anleihen liefern. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 171,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,46 Prozent und das Tagestief bei 171,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.498 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 44 Ticks auf 207,28 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 134,52 Prozent.

October 21, 2019

