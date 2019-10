Zwar wurde letzte Woche nur ein Emissionsvolumen von EUR 25 Mrd. am Primärmarkt verzeichnet, jedoch war darunter mit acht Emittenten die höchste Anzahl an wöchentlichen Deals an High-Yield Emittenten in diesem Jahr zu verzeichnen. Am Freitag emittierten noch Evoca SpA (EUR 550 Mio., 3mE+425 BP, 7NC1), Schoeller Allibert (EUR 250 Mio., 6,375 %, 5NC2) und Credito Emiliano SpA (EUR 500 Mio., MS+180 BP, 6NC5, SNP) Anleihen. Die anhaltende Brexit-Thematik als auch die aktuelle Berichtssaison werden wohl eher für eine dünne Emissions-Pipeline in dieser Woche sorgen. Neben Carnival sowie Action Logement Services aus dem IG Segment könnten HY Emissionen von Fosun International und Kantar begeben werden. Letztere verschob die geplante Emission in diese ...

