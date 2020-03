Wien (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Anspannungen am Finanzmarkt spiegeln sich auch im Emissionsverhalten der letzten Woche wider, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So seien in der Gesamtwoche nur EUR 9,5 Mrd. am europäischen Credit-Markt begeben worden. Nachdem am Freitag Fugro (EUR 500 Mio.) aufgrund von nachteiligen Marktbedigungen nicht emittiert habe, sei der zweite emissionslose Tag in diesem Jahr verzeichnet worden. Damit könnte bei einem weitestgehend trockenen Primärmarkt in dieser Woche das seit Jahresanfang platzierte Volumen erstmals in 2020 unter den Vergleichswert des Vorjahrs fallen. Auch auf Benchmark-Indexebene habe der Sekundärmarkt deutliche Spreadanstiege im Wochenverlauf gezeigt - 108 BP (EUR HY), 22 BP (EUR IG), 27 BP (EUR Fins Senior), 40 BP (EUR Fins Subordinated). ...

