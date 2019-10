KPMG soll die Zahlen bei Wirecard prüfen. Im Brexit könnte es zu einer weiteren Abstimmung kommen.

Auch in der neuen Handelswoche lässt der Brexit die Anleger nicht los. Am heutigen Montag könnte es erneut zu einer Abstimmung über den neuen Deal kommen. Der deutsche Leitindex notiert zu Handelsbeginn 0,29 Prozent im Plus bei 12.669 Punkten. Am Freitag war der Dax kaum verändert aus dem Handel gegangen. Er schloss 0,17 Prozent tiefer bei 12.633 Zählern.

Das zweite große Thema des Tages ist Wirecard. Nach den schweren Vorwürfen der Bilanzfälschung durch die Financial Times hat Wirecard nun die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt. Am Freitag hatte der Zahlungsdienstleister bereits ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro angekündigt.

In den USA veröffentlich der Ölindustrie-Dienstleister Halliburton seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Das Ergebnis wird voraussichtlich unter der bisherigen Prognose liegen, da die Kunden angesichts ...

