FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard-Chef Markus Braun rechnet damit, mit der Untersuchung durch KPMG alle Skandalvorwürfe gegen den Konzern hinter sich zu lassen. "Ich persönlich bin zuversichtlich, dass die Vorwürfe entkräftet werden", sagte Braun der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ende März, wenn die Prüfer von KPMG spätestens ihren offiziellen Bericht vorlegen, erhofft er sich demnach die Bestätigung, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Hätten die Prüfer Skandalöses entdeckt, wäre dies im Kapitalmarkt sofort meldepflichtig gewesen, führte der Wirecard-Chef im Interview aus. "Aus der Tatsache, dass es bislang zu keiner Ad-hoc-Meldung kam, können Sie Ihre Schlüsse ziehen."

Die Vorwürfe von angeblicher Bilanzfälschung und aufgeblähten Umsätzen oder Geldwäsche nennt er "schlicht falsch" und "Teil des Geschäftsmodells der Short Seller- Industrie", also der Hedgefonds, die auf den Absturz von Aktien wetten. Als Lehre aus den Vorwürfen werde der Dax-Konzern "transparenter kommunizieren" und die Zahl der Compliance-Stellen "von 250 auf rund 350 weltweit erhöhen", sagte Vorstandschef Braun, der gleichzeitig Großaktionär von Wirecard ist.

"Mir gehören 8,71 Millionen Aktien, 7 Prozent, ich habe immer wieder dazu gekauft - als Bekenntnis zum Unternehmen, aber auch aus analytischer Erkenntnis: Wirecard wird weiterwachsen, und das wird sich im Marktwert wider spiegeln. Wir lassen uns durch ungerechtfertigte Vorwürfe der Vergangenheit weder ablenken noch aufhalten." Der Manager bekräftigte, nicht an einen Rückzug von seinem Amt zu denken. "Mein Vorstandsdienstvertrag steht in diesem Jahr zur Erneuerung an. Ich fühle mich auch als Vorstandsvorsitzender uneingeschränkt dem Unternehmen verpflichtet und stehe für eine weitere Amtsperiode gerne zur Verfügung."

February 23, 2020

