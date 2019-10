Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Wacker Chemie nach gekürzten Zielen für 2019 von 58 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Samuel Perry reduzierte zwar in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzung des operativen Gewinns (Ebitda) im laufenden Jahr um zehn Prozent. Die Bewertung der Aktien des Chemiekonzerns beruhe jedoch vermehrt auf den Schätzungen für das kommende Jahr. Im Jahr 2020 dürften etwas niedrigere Schätzungen einerseits von steigenden Polysiliziumpreisen und einer insgesamt höheren Bewertung der Branche andererseits mehr als kompensiert werden./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 04:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

