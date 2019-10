INDUSTRIA WOHNEN GmbH: FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND erweitert Portfolio und nimmt wieder Anlegergelder entgegen DGAP-News: INDUSTRIA WOHNEN GmbH / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Fonds INDUSTRIA WOHNEN GmbH: FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND erweitert Portfolio und nimmt wieder Anlegergelder entgegen 21.10.2019 / 09:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND erweitert Portfolio und nimmt wieder Anlegergelder entgegen * Neuer Cash-Call gestartet * Investitionsvolumen steigt auf über 600 Mio. Euro * Je Anteil 1,30 Euro ausgeschüttet Frankfurt am Main, 21. Oktober 2019 - Der offene Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND (WKN A12BSB, ISIN: DE000A12BSB8) setzt Expansionskurs weiter fort. In diesem Jahr wurden bereits Ankäufe in Höhe von rund 300 Mio. Euro getätigt. INDUSTRIA WOHNEN, die als Asset Manager für den Fonds verantwortlich zeichnet, prüft aktuell weitere Ankäufe. Der Fonds wurde daher für die Aufnahme neuer Anlegergelder geöffnet und bewegt sich nun in Richtung 1 Mrd. Euro. Über den aktuellen "Cash-Call" sollen 50 Mio. bis 100 Mio. Euro aufgenommen werden. FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND schloss das vierte Geschäftsjahr (zum 30.04.2019) mit einer Wertentwicklung von 5,2% (nach BVI-Methode) ab. Erneut hat der Fonds somit ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet. Anfang Oktober wurde an die Anleger 1,30 Euro je Anteil ausgeschüttet. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sind 60% der Ausschüttung steuerfrei für Anleger mit Steuersitz im Inland. Intensive Ankaufsaktivitäten im laufenden Jahr Durch Ankäufe zweier Bestands-Portfolien im Juni und Juli 2019 erwarb der Fonds für rd. 120 Mio. Euro weitere 118 Wohneinheiten sowie ergänzende Gewerbeeinheiten. Im August / September wurden zwei Neubauprojekte in Berlin und Mannheim mit 265 Wohneinheiten angekauft. Das Fondsportfolio umfasst aktuell 28 Objekte im Bestand, inklusive der 11 in Entstehung befindlichen Neubauprojekte wurden bis heute 39 Objekte mit 2.288 Wohn- und 131 Gewerbeeinheiten mit einem Investitionsvolumen von 621 Mio. Euro angekauft. Das Portfolio verteilt sich über das gesamte Bundesgebiet, 41% der Objekte sind nicht älter als fünf Jahre. Mittels der Neubauprojekte des Fonds entstehen hierzulande 70.000 qm neue Wohnfläche. Weiterhin hoher Investitionsbedarf im Segment "Bezahlbarer Wohnraum" "Das Gros der privaten Investoren hat sich zuletzt, auch aufgrund der gestiegenen Baukosten, stark auf den Bereich hochpreisiger Wohnflächen oder Mikro-Apartments konzentriert. Trotz der anhaltend hohen Bauaktivitäten ist eine Umkehr des Trends der anziehenden Neubaumieten in den Ballungsräumen nicht in Sicht", so INDUSTRIA WOHNEN Geschäftsführer Klaus Niewöhner-Pape. "Preisgünstiger Wohnraum ist und bleibt im Umfeld der Groß- und Mittelstädte wirtschaftsstarker Regionen knapp und wird sogar zum kritischen Faktor beim Anwerben von Fachkräften. Bezahlbarer Wohnraum dürfte in Deutschland auf absehbare Zeit weiterhin gefragt bleiben." Hohe Vermietungssicherheit, geringe Fluktuation und damit verbunden geringere Wertschwankungsrisiken machen dieses Segment für Investoren, die an einer stabilen Rendite interessiert sind, weiter attraktiv. FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND ist einer der wenigen offenen Immobilien-Publikumsfonds, der privaten Anlegern die Möglichkeit eines indirekten Investments in den deutschen Wohnungsmarkt bietet. Der Fonds wird von der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (INTREAL) verwaltet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fokus-wohnen-deutschland.de INDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management. Aktuell verwaltet INDUSTRIA WOHNEN ein Volumen von mehr als 2,7 Milliarden Euro im deutschen Wohnungsmarkt und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus 65 Jahren Tätigkeit am Markt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Asset Manager private und institutionelle Investoren und kann in 2018 auf ein getätigtes Transaktionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro zurückblicken. Die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA WOHNEN ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet. INDUSTRIA WOHNEN ist ein Tochterunternehmen der Degussa Bank AG. www.industria-wohnen.de www.fokus-wohnen-deutschland.de Ansprechpartner für Pressevertreter: Anja Heß ah Kommunikation PR & Events Hanauer Landstraße 289 60314 Frankfurt am Main Fon 069 66403382 Mail industria@ahkom.de Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken. Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem offenen Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte veröffentlichte Jahres bzw. Halbjahresbericht. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen zu dem Investmentvermögen sind in deutscher Sprache kostenlos in Papierform und in elektronischer Form bei der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg, erhältlich, wo sie per Post angefordert oder unter www.intreal.com heruntergeladen werden können. Bitte beachten Sie, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für eine künftige Wertentwicklung darstellen. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es ist möglich, dass der Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhält. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Mit der Anlage in den Fonds verbundene Risiken Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken. Es bestehen insbesondere folgende Risiken, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt näher erläutert werden: Risiko der Rücknahmeaussetzung bei Fondsanteilen und Liquiditätsrisiken. Risiken aus der eingeschränkten Verfügbarkeit, Mindesthaltefrist und Rückgabefrist. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bundesländer mehr als 35% des Wertes des FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND anlegen. 