Investor Frank Thelen beteiligt sich an einer Millionenfinanzierung für das Hyperloop-Startup Hardt. Erste kommerzielle Fahrten seien schon in wenigen Jahren möglich - unter einer Bedingung. Der bekannte TV-Investor Frank Thelen hat sich mit seiner Investmentfirma Freigeist in einem nicht näher bezifferten "Multi-Millionen-Deal" am niederländischen Hyperloop-Startup Hardt beteiligt. Die Summe stemmt Thelen einer Mitteilung zufolge allerdings nicht allein. Hinter dem Investment steht ein Konsortium aus weiteren Geldgebern wie etwa Kees Koolen, ehemaliger Chef von Booking.com und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...