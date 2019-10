Vaduz (ots/ikr) - Die Strahlenschutzgruppe des Stützpunkts absolviert jährlich einen einjährigen Weiter-bildungskurs um auf diesem anspruchsvollen Gebiet auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dieser Kurs findet am Samstag, 26. Oktober 2019, in Schellenberg statt.



Neben praktischen Übungen, beispielsweise einem Laborbrand, werden der Umgang mit den verschiedenen Messgeräten, die richtige Messtechnik sowie die Berechnung der Strahlendosisleistung geübt. An den praktischen Übungen nehmen auch die Feuerwehr und die Zivilschutzgruppe Schellenberg sowie Samariter des Vereins Liechtensteiner Unterland teil.



