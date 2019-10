Walter Strohmaier hat sich für ein Sparkassen-Spitzeninstitut ausgesprochen. Das Zentralinstitut könne helfen, Risiken in der Gruppe zu reduzieren.

Das geplante Sparkassen-Zentralinstitut ist eine gute Idee, sagte Walter Strohmaier, Bundesobmann der Sparkassen. Es liege auf der Hand, die Umsetzung mit Helaba und Dekabank zu beginnen.

"Ein Zentralinstitut kann helfen, die Risiken in der Gruppe zu reduzieren. Je stärker die Erträge unter Druck geraten, desto mehr muss man auf die Risiken achten", erklärte Strohmaier in einem Interview mit Bloomberg. "Ich war als Bundesobmann in den vergangenen zwei Jahren an der Rettung von zwei Landesbanken beteiligt. Ich möchte solche Situationen für die Zukunft nach Möglichkeit ausschließen."

Momentan haben die Sparkassen mehrere Spitzeninstitute, etwa die Dekabank und diverse Landesbanken, mit teils ähnlichen Geschäftsmodellen. "Innerhalb der Sparkassen-Familie machen wir derzeit noch zu viele Mehrfacharbeiten, an manchen Stellen uns sogar gegenseitig Konkurrenz", sagte Strohmaier, der als Bundesobmann die Interessen aller Sparkassen in den Gremien des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) vertritt.

DSGV-Präsident ...

