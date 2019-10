Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion an den Rentenmärkten dürfte zum Wochenbeginn durch die "Brexit"-Ereignisse bestimmt werden, so die Analysten der Helaba.Da das britische Unterhaus die Abstimmung vertagt habe und ein positives Votum alles andere als sicher sei, bleibe ein harter Austritt des Vereinigten Königreiches nach wie vor eine mögliche Konsequenz. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zeige sich im frühen Handel etwas gestützt. Indikatorenseitig sei das Bild aber weiterhin getrübt, denn MACD und Stochastik lägen unterhalb der Signallinien und der DMI stehe im Verkauf. Haltemarken lägen bei 170,73 und 170,16. Widerstände bestünden bei 172,08 und an der 100-Tagelinie bei 172,48. Die Trading-Range liege zwischen 170,73 und 172,48. (21.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...