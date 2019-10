Boston (www.anleihencheck.de) - Die drohenden Folgen des Brexit waren eine besonders schwierige Herausforderung für die Bank von England (BoE), so Michael Metcalfe, Head of Global Macro Strategy bei State Street Global Markets.Sie habe entschieden nach dem Referendum 2016 agiert, aber die Wirtschaft im Vereinigten Königreich habe weitaus besser abgeschnitten als vorhergesagt. Im Nachhinein sei es schwer zu sagen, ob es an der Pro-Aktivität der BoE oder daran gelegen habe, dass die schlechte Stimmung unter den Investoren dadurch ausgeglichen worden sei, dass UK die EU ja noch nicht verlassen habe. Außerdem gab es - und es gibt sie noch - eine erhebliche Unsicherheit darüber, wie hart der Brexit sein würde und welchen Schaden die Beziehungen zur EU, dem wichtigsten Handelspartner des Vereinigten Königreichs, nehmen würden, so die Experten von State Street Global Markets. ...

