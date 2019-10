Die britische Investmentbank HSBC hat Scout24 anlässlich eines Kaufgebots für die Tochter Autoscout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 62 Euro angehoben. Die Übernahmeofferte für das Autoverkaufsportal sollte und werde nicht erfolgreich sein, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Autoscout sei in seinen Augen 2,7 Milliarden Euro wert und nicht die gebotenen 2,3 Milliarden Euro. Die Aktie des Online-Portalbetreibers sei derzeit attraktiv bewertet./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2019 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-10-21/10:14

ISIN: DE000A12DM80