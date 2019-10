Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts009/21.10.2019/09:45) - aescuvest, die Online-Plattform für Venture-Finanzierungen im Gesundheitsmarkt, hat ihre erste externe Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt nimmt die Gesellschaft rund 3 Mio. Euro an Wagniskapital auf, um die europäische Expansion des Geschäfts voranzutreiben. In der zweiten Runde der Series A-Finanzierung beteiligten sich die Nanz medico GmbH & Co. KG sowie die Business Angels Michael Beckert und Dr. Thomas Wiederspahn. Darüber hinaus stellt der Innovations- und Mittelstandsfinanzierer des Landes Hessen, die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen, über ihren Beteiligungsfonds Hessen Kapital III, eine Mezzanine-Finanzierung zur Verfügung. "Wir sind sehr stolz über das entgegengebrachte Vertrauen namhafter Investoren und freuen uns, dass erfahrene Unternehmer aus dem Finanz-, Digital- und Gesundheitssektor unsere Vision einer Plattform für europäische Health-Innovatoren teilen", so aescuvest-Gründer und Geschäftsführer Dr. Patrick Pfeffer. Erste pan-europäische Crowd-Finanzierung gestartet Als erste Plattform ermöglicht aescuvest.eu Start-ups der Bereiche Biotech, Medtech und Digital Health aus ganz Europa, im Rahmen von wertpapier- und prospektbasierten Angeboten - damit höchsten Transparenzanforderungen genügend - grenzüberschreitend privates Beteiligungskapital bei Anlegern in ganz Europa einzuwerben. Ende August startete auf aescuvest.eu die erste Finanzierungskampagne für den niederländischen Medizintechnikentwickler Surge-on Medical. Seitdem aescuvest.eu im September 2018 online gegangen ist, gingen Bewerbungen von über 50 Unternehmen aus 14 Ländern mit einem kumulierten Kapitalbedarf von rund 140,5 Mio. Euro für Kampagnen auf der Plattform ein. "Der Gesundheitssektor ist der größte Wirtschaftsfaktor in Europa und steht dabei für nachhaltiges Wachstum. Ursache dafür ist nicht zuletzt die Veränderung der Altersstruktur der Gesellschaft, welche gleichzeitig für einen hohen Innovationsdruck sorgt: Eine bessere medizinische Versorgung soll nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sie muss auch für eine Entlastung auf der Kostenseite des Gesundheitssystems sorgen", so Pfeffer. Obwohl Medizintechnik und Biotechnologie zu den innovativsten europäischen Branchen gehören, ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen der Zugang zu Wagnis- und Wachstumskapital beschränkt. Vor diesem Hintergrund ist es umso bemerkenswerter, dass die Möglichkeiten grenzüberschreitender Finanzierungen noch immer stark limitiert sind. Im Finanz- wie auch im Gesundheitsmarkt bestehen weiterhin hohe regulatorische Hürden, die den Start für junge Unternehmen erschweren. Neue Perspektiven für private wie professionelle Anleger Nicht nur der europäische Aspekt von aescuvest.eu im Bereich alternativer Finanzierungen ist einzigartig. Der standardisierte Ansatz ermöglicht es Anlegern jeder Größenordnung, gleichberechtigt nebeneinander zu investieren. So können private Anleger, Business Angels, Family Offices und Vermögensverwalter ihren Anlagehorizont um Bereiche erweitern, die bislang nur institutionellen und sehr vermögenden Investoren vorbehalten waren. "Unsere Pipeline an spannenden Unternehmen ist gut gefüllt. Wir wollen das eingeworbene Kapital nicht zuletzt dafür nutzen, um private Investoren für unternehmerische Beteiligungen in diesem hoch attraktiven Markt zu gewinnen", so Dr. Patrick Pfeffer. Neben den oben genannten Geldgebern engagierten sich die Mutschler Ventures AG, die Beteiligungsgesellschaft Klaus Eckstein KG sowie der private Finanzinvestor Dr. Gunter Dunkel in der ersten externen Finanzierungsrunde des Unternehmens. Über aescuvest aescuvest ist die erste pan-europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig mit überdurchschnittlichen Renditechancen zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von mehr als 550.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit. Mit Sitz im Finanzzentrum Frankfurt startete http://www.aescuvest.de als Crowdfunding-Plattform in Deutschland, um Innovationen aus den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung verwirklichen zu können. 2018 markierte der Start von www.aescuvest.eu in Kooperation mit der EIT Health - mit über 140 Partnern aus 17 europäischen Ländern der weltweit größten Gesundheitsinitiativen - die Premiere einer Crowdfunding-Plattform für Unternehmen des Gesundheitssektors, die europaweit grenzüberschreitendes Finanzieren und Investieren möglich macht. (Ende) Aussender: aescuvest GmbH Ansprechpartner: Frank Schwarz Tel.: +49 69 25474 1644 E-Mail: press@aescuvest.eu Website: www.aescuvest.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191021009

