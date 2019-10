Ab heute (21.10.) ändert sich für die Aktien von startup300 AG, VST Building Technologies AG, NET New Energy Technologies AG sowie vielen weiteren internationalen Blue-Chips im global market das Liquiditätsband. Das Liquiditätsband (Tick Size) gibt die kleinstmögliche Preisänderung eines Instruments an. In ganz Europa wurden mit MiFID II einheitliche Limitschritte im Börsenhandel eingeführt, erklärt die Wiener Börse. Für die startup300 gilt damit zum Beispiel nun das Liquiditätsband 2. Das bedeutet, bei Börsenaufträgen mit einem Limit zwischen 5 Euro und 10 Euro werden vom System künftig Preisschritte von 0,02 Euro statt wie bisher 0,05 Euro akzeptiert. Alle Orders, deren Limit mit den neuen Preisschritten nicht ...

