Die britische Investmentbank Barclays hat die Volkswagen-Vorzugsaktien vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Das operative Umfeld der deutschen Autohersteller sei im dritten Quartal offenbar nicht schlechter als von ihnen befürchtet gewesen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Montag vorliegenden Studie. Längerfristig dürfte Volkswagen von seinen Skaleneffekten in puncto Elektromobilität profitieren./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039