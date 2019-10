Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG Unternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 21.10.2019 Kursziel: EUR 8,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Besichtigung des Produktionsstandorts Leipzig Am vergangenen Samstag hatte CO.DON zur Besichtigung des neuen Produktionsstandorts in der 'Bio City Leipzig' eingeladen. Mit einem Maschinenanlagen-Investitionsvolumen von mehr als EUR 10 Mio. hat CO.DON in Leipzig die weltweit erste Anlage zur großtechnischen Herstellung von autologen humanen Zelltherapeutika aufgebaut. Im Gegensatz zum bisher am Standort Teltow verfolgten Verfahren der Integrierten Isolatortechnologie, bei dem in einer Reinraumklasse D-Umgebung sämtliches erforderliches Equipment für die Herstellung von Knorpel-Transplantaten fest in Isolatoren der Reinraumklasse A integriert ist, kommt am Standort Leipzig ein dezentrales, computergestütztes Verfahren zum Einsatz. Nach Angabe der Gesellschaft lassen sich in der neuen Anlage jährlich Knorpelzellen für etwa 4.500 Transplantationen kultivieren, mehr als doppelt so viele wie bislang. Aktuell jedoch werden aus unserer Sicht die aus der Spherox-Produktion in Leipzig ab Ende 2020e möglichen Ertragspotenziale vom Kapitalmarkt ebenso ignoriert wie die weiteren Errungenschaften der letzten Monate. Dementsprechend bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell auf Sicht von 24 Monaten ermitteltes Kursziel von EUR 8,60 (Base Case-Szenario) und unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19213.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

