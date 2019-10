Wirecard geht in die Offensive - Aktie vor Turnaround?

Nach den neuen Anschuldigungen durch die "Financial Times" geht Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) jetzt in die Offensive. Der Zahlungsabwickler kündigte in einer Pressemitteilung am Montag an, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Untersuchung zu beauftragen. Ziel ist es demnach, die neuen Vorwürfe umfassend aufzuklären.

Im Rahmen der Untersuchung soll KPMG uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen auf allen Konzernebenen erhalten. Auf Wirecard-Seite wird Thomas Eichelmann, Vorsitzender des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat und früherer Finanzvorstand der Deutsche Börse AG, die Untersuchung begleiten.

