Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Studiendaten zu Tecemtriq und Avastin gegen Leberkrebs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Franken belassen. Für den Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns könnten diese Ergebnisse im Jahr 2023 ein Aufwärtspotenzial von drei bis fünf Prozent bedeuten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rechnete mit einer positiven Kursreaktion der Aktien, die sich im Zuge einer Konferenz in Asien Ende November noch fortsetzen könne./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 07:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 07:31 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-10-21/10:49

ISIN: CH0012032048