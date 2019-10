Steico liegt mit seinen Produkten im Trend, denn ökologische Baustoffe und die Holzständerbauweise erfreuen sich weiterhin einer steigenden Nachfrage. Damit kann das Unternehmen besonders stark an der robusten Baukonjunktur in Europa partizipieren. Obwohl das im Prinzip so bekannt war, stellten die sehr starken Zahlen für das dritte Quartal 2019 dennoch eine positive Überraschung dar - denn damit konnte ein kleiner Durchhänger aus dem zweiten Quartal mehr als wettgemacht werden. Damit rückt das Allzeithoch wieder ins Visier.

Das zweite Quartal von Steico war eher durchwachsen ausgefallen. Da die Kunden im Vorfeld einer Preiserhöhung Käufe in die ersten Monate des Jahres vorgezogen hatten, blieb das Erlöswachstum mit 7,9 % vergleichsweise moderat. Höhere ...

