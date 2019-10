Jeden Montagmorgen berichtet t3n.de-Chefredakteur Stephan Dörner über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Amazon, Marco Börries, verödende Innenstädte und was garantiert nicht dagegen hilft, die Frauenquote bei Zalando und wie wenig Zeit uns für echte Arbeit bleibt. Ist Amazon noch zu stoppen? Der E-Commerce-Riese ist so etwas wie die reinste Inkarnation des Plattform-Kapitalismus - und stellt vieles, was wir aus der Marktwirtschaft der letzten Jahrzehnte gewohnt sind, auf den Kopf. Oder um es auf den Punkt zu bringen: Amazon ist in vielen Bereichen kein Marktteilnehmer mehr, Amazon ist der Markt - und bestimmt die Regeln. Marco Börries, der Mann, der mit ...

